Спортивний арбітражний суд назвав дату розгляду апеляції УАФ щодо матчу Ліги націй проти Швейцарії

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті назвала дату розгляду Спортивним арбітражним судом в Лозанні (CAS) справи щодо матчу Ліги націй Швейцарія - Україна.
Слухання відбудеться 16 лютого.
Нагадаємо, що заключний матч групового етапу ЛН повинен був пройти 17 листопада, але через випадки зараження коронавірусом в збірній України головний лікар кантону Люцерн, де повинен був пройти цей поєдинок, відправив всю команду "жовто-синіх" на карантин, а зустріч скасували.
Через деякий час дисциплінарний орган УЄФА виніс рішення присудити команді Андрія Шевченка технічну поразку (0:3).
УАФ не погодилася з таким вердиктом і подала апеляцію на дане рішення організації.