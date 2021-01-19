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Спортивний арбітражний суд назвав дату розгляду апеляції УАФ щодо матчу Ліги націй проти Швейцарії

Україна наполягає на проведення матчу ЛН.

Спортивний арбітражний суд назвав дату розгляду апеляції УАФ щодо матчу Ліги націй проти Швейцарії
CAS
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті назвала дату розгляду Спортивним арбітражним судом в Лозанні (CAS) справи щодо матчу Ліги націй Швейцарія - Україна.

Слухання відбудеться 16 лютого.

Нагадаємо, що заключний матч групового етапу ЛН повинен був пройти 17 листопада, але через випадки зараження коронавірусом в збірній України головний лікар кантону Люцерн, де повинен був пройти цей поєдинок, відправив всю команду "жовто-синіх" на карантин, а зустріч скасували.

Через деякий час дисциплінарний орган УЄФА виніс рішення присудити команді Андрія Шевченка технічну поразку (0:3).

УАФ не погодилася з таким вердиктом і подала апеляцію на дане рішення організації.

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