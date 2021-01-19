Спортивний арбітражний суд назвав дату розгляду апеляції УАФ щодо матчу Ліги націй проти Швейцарії

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті назвала дату розгляду Спортивним арбітражним судом в Лозанні (CAS) справи щодо матчу Ліги націй Швейцарія - Україна.

Слухання відбудеться 16 лютого.

Нагадаємо, що заключний матч групового етапу ЛН повинен був пройти 17 листопада, але через випадки зараження коронавірусом в збірній України головний лікар кантону Люцерн, де повинен був пройти цей поєдинок, відправив всю команду "жовто-синіх" на карантин, а зустріч скасували.

Через деякий час дисциплінарний орган УЄФА виніс рішення присудити команді Андрія Шевченка технічну поразку (0:3).

УАФ не погодилася з таким вердиктом і подала апеляцію на дане рішення організації.