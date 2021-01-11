У збірної України з футболу з'явився новий національний спонсор

Українська асоціація футболу і компанія Carlsberg Ukraine оголосили про підписання контракту, згідно з яким бренд "Львівське" стає новим національним спонсором збірної України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Контракт розрахований на 4 роки. Інформації про фінансові умови немає.

"Зараз Україна і весь світ зіткнулися з серйозними випробуваннями, і в такий час дуже важливо заручитися підтримкою надійного партнера. Ми раді початку співробітництва з брендом "Львівське".

2021 – це важливий рік для нашої команди, адже збірна гратиме у фінальній частині Євро-2020", – прокоментував угоду президент УАФ Андрій Павелко.

Тим часом генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко зазначив, що "бренд "Львівське" роками єднав країну через масштабні проєкти. Але настав час для, мабуть, найпотужнішого та найемоційнішого спонсорства — "Львівське" стає національним спонсором української збірної з футболу! Я певен, що головну українську команду повинен підтримувати один із найбільших українських брендів. Підтримка надає сили боротися та перемагати, тому ми готові йти пліч-о-пліч із командою та продовжувати об'єднувати українців уже навколо футболу".

Нагадаємо, Carlsberg був Офіційним пивом Євро-2012.