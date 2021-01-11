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Лідер "Манчестера Сіті" "гадки не має, якого дідька він купив Lamborghini Aventador" вартістю €400 тисяч

Серхіо Агуеро ставить це риторичне питання сам собі.

Серхіо Агуеро
Фото: armsport.am
Серхіо Агуеро

Один з лідерів "Манчестера Сіті" Серхіо Агуеро зізнався, що шкодує про придбання автомобіля Lamborghini Aventador вартістю близько €400 тис.

"Гадки не маю, якого дідька я купив цю машину. Я проїхав на цій Lamborghini Aventador лише 1200 км за шість років. Я майже не користувався нею. Два роки я ламав голову, навіщо я взагалі її купив. Зараз вона просто мерзне в гаражі й обростає павутиною", – заявив 32-річний аргентинець в інтерв'ю Marca.

Додамо, що від позавчора Серхіо на карантині через контакт із людиною, яка одержала позитивний результат тесту на коронавірус.

Тож Агуеро пропустить домашні для "Манчестера Сіті" матчі АПЛ з "Брайтоном" 13 січня, а також з "Крістал Пелас" 17 січня.

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