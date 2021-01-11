Лукашенко назвав "повною ганьбою" можливе перенесення з Білорусі чемпіонату світу з хокею 2021 року

Олександр Лукашенко прокоментував можливе перенесення чемпіонату світу з хокею з Мінська.

"Ми особливо не паримося. Пройде - пройде, не пройде - не пройде. Але підстав, щоб він не пройшов, на міліметр немає. Це буде ганьба повна", - цитує його allhockey.ru.

Нагадаємо, турнір стартує в травні, а Міжнародна федерація з хокею (IIHF) вже почала переговори з країнами, які можуть замінити Білорусь як країну-господарку турніру.

Зокрема, президент IIHF Рене Фазель прокоментував неофіційну інформацію про те, що ЧС-2021 пройде замість Білорусі в якійсь іншій країні.

"Чутки про перенесення чемпіонату світу в Словаччину? Як ви знаєте, ми змушені готувати запасні варіанти, якщо не вийде приїхати в Білорусь, розмовляємо з іншими потенційними організаторами. Звичайно, все це дуже непросто, тому що ситуація з коронавірусом по всьому світу залишається складною, а до старту турніру залишається мало часу", - переповідає слова Фазеля championat.com.

"Крім того, перенесення ЧС - це великі фінансові труднощі. На цей момент ми контактуємо з декількома країнами. Якщо буде прийнято рішення не їхати до Мінська, то ми відразу ж почнемо обговорення про можливу країну, яка стане заміною Білорусі. Але поки що нічого не затверджено офіційно", - зазначив глава федерації.

Зазначимо, що головною причиною перенесення турніру в кулуарах називають усе ж складну політичну ситуацію в країні.