Норвежка Екгофф завоювала "золотий" дубль на етапі Кубка світу з біатлону в Обергоффі

У "Мецці" біатлону німецькому Обергоффі жіночої гонкою переслідування стартував другий день 5-го етапу Кубка світу.
У підсумку, першою на фініші була норвезька спортсменка Тіріль Екгофф, яка першою ж і стартувала.
Менш секунди їй поступилася співвітчизниця, лідер загального заліку Марте Олсбю Ройселанд.
"Бронза" - у представниці Австрії Лізи Терези Гаузер.
Українка Юлія Джима по ходу гонки втратила 4 позицій і фінішувала 14-ю.
Друга представниця України Олена Підгрушна фінішувала 39-ю.
Відзначимо, що Дарья Блашко пропустила гонку за рішенням тренерського штабу. У вчорашньому спринті Блашко пройшла дистанцію без промахів і показала 32-й результат.
Результати гонки:
- Тіріл Екхофф (0+1+0+1) 32:20,9
- Марте Олсбю Ройселанд (0+0+0+0) +0,5
- Ліза Тереза Гаузер (0+0+0+1) +43,0
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- 14. Юлія Джима (0+0+2+1) +2:17,2
- 39. Олена Підгрушна (0+0+2+0) +4:17,5