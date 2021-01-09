Норвежка Екгофф завоювала "золотий" дубль на етапі Кубка світу з біатлону в Обергоффі

Юлія Джима не зуміла поліпшити позицію після спринту.

У "Мецці" біатлону німецькому Обергоффі жіночої гонкою переслідування стартував другий день 5-го етапу Кубка світу.

У підсумку, першою на фініші була норвезька спортсменка Тіріль Екгофф, яка першою ж і стартувала.

Менш секунди їй поступилася співвітчизниця, лідер загального заліку Марте Олсбю Ройселанд.

"Бронза" - у представниці Австрії Лізи Терези Гаузер.

Українка Юлія Джима по ходу гонки втратила 4 позицій і фінішувала 14-ю.

Друга представниця України Олена Підгрушна фінішувала 39-ю.

Відзначимо, що Дарья Блашко пропустила гонку за рішенням тренерського штабу. У вчорашньому спринті Блашко пройшла дистанцію без промахів і показала 32-й результат.

Результати гонки:

Тіріл Екхофф (0+1+0+1) 32:20,9 Марте Олсбю Ройселанд (0+0+0+0) +0,5 Ліза Тереза Гаузер (0+0+0+1) +43,0

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