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Федерація тенісу України висловилася щодо допінг-скандалу Ястремської

Федерація збирається підтримувати тенісистку.

Федерація тенісу України висловилася щодо допінг-скандалу Ястремської
Даяна Ястремська
Фото: facebook

У Федерації тенісу України прокоментували ситуацію з Даяною Ястремською, яка звинувачується у вживанні допінгу.

"Як грім серед ясного неба пролунала оприлюднена інформація щодо позитивного тесту Даяни Ястремської на заборонені препарати. Федерація тенісу України повністю довіряє нашій тенісистці та впевнена в тому, що вона не порушувала жодних заборон і не вживала препарати, що входять до списку заборонених WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство). Так само ми сподіваємося, що розслідування цього прикрого інциденту доведе повну невинуватість нашої спортсменки", - йдеться в повідомленні ФТУ в "Фейсбуці".

"Команда висококваліфікованих фахівців вже працює над цією проблемою кілька тижнів. Усім хто детально зануриться у обставини справи, стане очевидно, що цей препарат не може прийматися для покращення спортивних результатів жінками. Наразі, більшого ми повідомити не маємо права.

Федерація тенісу України підтримує Даяну у цьому нелегкому випробуванні та докладе всіх зусиль для реабілітації нашої тенісистки", - недвозначно сказано в комюніке.

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