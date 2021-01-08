Федерація тенісу України висловилася щодо допінг-скандалу Ястремської

У Федерації тенісу України прокоментували ситуацію з Даяною Ястремською, яка звинувачується у вживанні допінгу.

"Як грім серед ясного неба пролунала оприлюднена інформація щодо позитивного тесту Даяни Ястремської на заборонені препарати. Федерація тенісу України повністю довіряє нашій тенісистці та впевнена в тому, що вона не порушувала жодних заборон і не вживала препарати, що входять до списку заборонених WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство). Так само ми сподіваємося, що розслідування цього прикрого інциденту доведе повну невинуватість нашої спортсменки", - йдеться в повідомленні ФТУ в "Фейсбуці".

"Команда висококваліфікованих фахівців вже працює над цією проблемою кілька тижнів. Усім хто детально зануриться у обставини справи, стане очевидно, що цей препарат не може прийматися для покращення спортивних результатів жінками. Наразі, більшого ми повідомити не маємо права.

Федерація тенісу України підтримує Даяну у цьому нелегкому випробуванні та докладе всіх зусиль для реабілітації нашої тенісистки", - недвозначно сказано в комюніке.