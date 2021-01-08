Статисти підрахували, хто став кращим пенальтистом 2020 року

Авторитетний веб-портал Transfermarkt опублікував список футболістів, які реалізували найбільшу кількість пенальті у 2020 році.
У рейтингу враховані тільки голи, забиті в топ-5 європейських лігах (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція).
Перші два місця зайняли португальці.
Очолив рейтинг нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті 17 разів. На другій позиції - півзахисник "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеш (15), а на третій - італійський форвард "Лаціо" Чіро Іммобіле (14).
Кращі пенальтісти 2020 роки (топ-5 ліг Європи).
- 1. Кріштіану Роналду ("Ювентус") - 17 голів
- 2. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 15
- 3. Чіро Іммобіле ("Лаціо") - 14
- 4. Ромелу Лукаку ("Інтер") - 10
- 5-9. Андрій Крамаріч ("Гоффенгайм") - 9
- 5-9. Жордан Верету ("Рома") - 9
- 5-9. Неймар (ПСЖ) - 9
- 5-9. Лукас Окампос ("Севілья") - 9
- 5-9. Ліонель Мессі ("Барселона") - 9
- 10. Мохамед Салах ("Ліверпуль") - 8