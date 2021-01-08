Статисти підрахували, хто став кращим пенальтистом 2020 року

Авторитетний веб-портал Transfermarkt опублікував список футболістів, які реалізували найбільшу кількість пенальті у 2020 році.

У рейтингу враховані тільки голи, забиті в топ-5 європейських лігах (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція).

Перші два місця зайняли португальці.

Очолив рейтинг нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті 17 разів. На другій позиції - півзахисник "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеш (15), а на третій - італійський форвард "Лаціо" Чіро Іммобіле (14).

Кращі пенальтісти 2020 роки (топ-5 ліг Європи).