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Статисти підрахували, хто став кращим пенальтистом 2020 року

Роналду обійшов Фернандеша.

Статисти підрахували, хто став кращим пенальтистом 2020 року
Кріштіану Роналду
Фото: Twitter

Авторитетний веб-портал Transfermarkt опублікував список футболістів, які реалізували найбільшу кількість пенальті у 2020 році.

У рейтингу враховані тільки голи, забиті в топ-5 європейських лігах (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція).

Перші два місця зайняли португальці. 

Очолив рейтинг нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті 17 разів. На другій позиції - півзахисник "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеш (15), а на третій - італійський форвард "Лаціо" Чіро Іммобіле (14).

Кращі пенальтісти 2020 роки (топ-5 ліг Європи).

  • 1. Кріштіану Роналду ("Ювентус") - 17 голів
  • 2. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 15
  • 3. Чіро Іммобіле ("Лаціо") - 14
  • 4. Ромелу Лукаку ("Інтер") - 10
  • 5-9. Андрій Крамаріч ("Гоффенгайм") - 9
  • 5-9. Жордан Верету ("Рома") - 9
  • 5-9. Неймар (ПСЖ) - 9
  • 5-9. Лукас Окампос ("Севілья") - 9
  • 5-9. Ліонель Мессі ("Барселона") - 9
  • 10. Мохамед Салах ("Ліверпуль") - 8
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