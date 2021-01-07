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"Динамо" випускає криптовалюту для уболівальників

У найближчі дні криптовалюта буде доступною для покупки.

"Динамо" випускає криптовалюту для уболівальників
Фото: UA-Football

Київське "Динамо" розпочало співпрацю з блокчейн-компанією Moonwalk для створення власної криптовалюта, повідомляє BusinessWire.

15-разові чемпіони України планують розробити першу спортивну блокчейн-екосистему, яка буде орієнтована на фан-рух киян.

"Moonwalk допомагає київському "Динамо" змінити правила гри для спортивних команд в тому, як ми взаємодіємо, спілкуємося і монетизиуэмо наші спільноти", - заявив президент клубу Ігор Суркіс.

За допомогою криптовалюти "Динамо" хоче отримати додаткове фінансування в умовах, коли уболівальників не допускають на стадіони через пандемію коронавіруса.

Варто відзначити, що криптовалюта буде доступною для покупки вже найближчим часом.

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