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Bitcoin сягнув історичного максимуму у понад $35 тисяч

На ранок 6 січня вартість криптовалюти зросла на п'ять відсотків і в піку становила близько 35,7 тисячі доларів. 

Bitcoin сягнув історичного максимуму у понад $35 тисяч

Вартість криптовалюти Bitcoin піднялася вище 35,7 тисячі доларів і встановила новий історичний максимум.

Про це свідчать дані порталу Coindesk.

На ранок 6 січня вартість криптовалюти зросла на п'ять відсотків і в піку становила близько 35,7 тисячі доларів. 

Загалом у світі видобуто близько 19 мільйонів біткоїнів, а в 2021 році їх число досягне 21 мільйона. Однак попит продовжить перевищувати пропозицію, і в наступному році криптовалюта продовжить дорожчати.

Нагадаємо, 4 січня вартість Bitcoin сягнула історичного максимуму в $34 тисячі. 

30 грудня курс криптовалюти Bitcoin знову відновив зростання. За останні три місяці котирування Bitcoin виросли більш ніж на 100%.

За словами одного з експертів Томаса Куна, таке зростання можна пояснити тим, що традиційні фінансові ринки до середини січня перебувають "на відпочинку" через свята.

Експерти припускають, що потім вартість Bitcoin може різко почати знижуватися.

"Цього місяця було зроблено багато для того, щоб зростання ціни на Bitcoin визначалося інституційними інвесторами, і це, безумовно, продовжує відігравати свою роль. Водночас навряд чи інституційні інвестори самі спричинили сплеск у вихідні після Різдва", - пише SiliconAngle.

Також вплинути на курс Bitcoin могли оголошення про угоди з ним - інвестфонд Ruffer з активами $27 млрд оголосив про вкладення $15 млн в головну криптовалюту, а американська компанія MassMutual (чий інвестиційний фонд перевищує $235 млн) придбала 5470 Bitcoin на $100 млн.

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