Світовий банк дав прогноз по росту економіки України у 2021 році

Світовий банк прогнозує ріст української економіки у 2021 році на рівні 3%. Про це йдеться у січневому огляді організації "Перспективи світової економіки", передає УНН.

"У 2021 році очікується помірне відновлення економіки України, зростання ВВП за рік становитиме всього 3%", - йдеться у документі.

У організації рекомендують Україні подвоїти зусилля з усунення існуючих структурних недоліків державної економіки.

"Як і раніше, ситуація з бюджетом буде серйозно ускладнюватися пандемією і необхідністю надання захисту найбільш вразливим верствам населення. Збільшення дефіциту бюджету, значні зобов'язання з обслуговування державного боргу і високий рівень невизначеності будуть стримувати такі необхідні приватні інвестиції. Особливо важливим буде сприяння притоку капіталу і робочої сили в найбільш продуктивні сектори економіки шляхом зміцнення верховенства права, прискорення процесу врегулювання проблемних кредитів, зменшення регуляторних бар'єрів і зміцнення управління державними банками", - говориться у доповіді.

Зазначається, що у перспективі необхідно запровадити більш швидкі процедури банкрутства і врегулювання внутрішнього боргу, щоб убезпечити активи від тривалих судових розглядів і мати змогу переорієнтувати їх для нових цілей.

Нагадаємо, світова економіка може вирости на 4% в 2021 році за умови, що глобальна вакцинація від COVID-19, яка вже почалася, триватиме протягом всього року.

Згідно з прогнозом, ВВП США в 2021 році зросте на 3,5%, єврозони - на 3,6%, Японії - на 2,5%. У 2020 році американська економіка, за оцінками СБ, знизилася на 3,6%, економіка єврозони - на 7,4%, Японії - на 5,3%.