У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаЕкономікаФінанси

Мінфін відзвітував про перевиконання бюджету по доходам у 2020 році

У 2020 році до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, розпис виконано на 102,2%.

Мінфін відзвітував про перевиконання бюджету по доходам у 2020 році
Фото: Макс Левин

За 2020 рік загальний фонд державного бюджету було виконано із дефіцитом у сумі 215,5 млрд грн при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі у сумі 274,5 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Так, за оперативними даними Державної казначейської служби, у 2020 році до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, розпис виконано на 102,2%.

За оперативними даними Держказначейства, за 2020 рік видатки за загальним фондом державного бюджету становили 1098,3 млрд грн, або 96,7% річного розпису (за січень-листопад 2020 року розпис видатків загального фонду було виконано лише на рівні 90,3%).

Соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень, повідомили у Мінфіні.

Нагадаємо, Україна в останні дні грудня 2020 року залучила короткостроковий кредит від Deutsche Bank AG London на $ 340,7 млн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також