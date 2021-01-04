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Україна позичила у Deutsche Bank $340,7 мільйонів, - Мінфін

Йдеться про бридж-кредит терміном до півроку за ставкою до тримісячного LIBOR + 5,75%.

Україна позичила у Deutsche Bank $340,7 мільйонів, - Мінфін
Фото: EPA/UPG

Україна в останні дні грудня 2020 року залучила короткостроковий кредит від Deutsche Bank AG London на $ 340,7 млн.

 Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №1291 від 23 грудня, йдеться про бридж-кредит терміном до півроку за ставкою до тримісячного LIBOR + 5,75%, який може бути достроково погашений в разі зміни ринкової ціни єврооблігацій України або при їх новому випуску на умовах, визначених кредитним договором.

За даними Мінфіну, в цілому в минулому році зовнішні запозичення України склали 232,3 млрд грн, або 92,4% від плану, а внутрішні - 389,2 млрд грн, або 94,6% від плану.

Нагадаємо, минулого місяця Європейський інвестиційний банк та уряд України уклали три кредитні угоди на 640 млн євро для відновлення інфраструктури, покращення громадського транспорту та дорожнього сполучення в Україні.

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