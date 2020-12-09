Україна підписала з ЄІБ три кредитні угоди на 640 млн євро

Ці кошти допоможуть Україні розвивати економіку та стале суспільство, зокрема у східних областях країни.

Європейський інвестиційний банк та уряд України уклали три кредитні угоди на 640 млн євро для відновлення інфраструктури, покращення громадського транспорту та дорожнього сполучення в Україні.

Про це інформує пресслужба ЄІБ.

Підписані урядом України та Європейським інвестиційним банком угоди передбачають:

340 млн євро для відновлення інфраструктури та покращення умови життя й ведення бізнесу у постраждалих від військового конфлікту регіонах на сході України. Реалізація проекту сприятиме відновленню економіки і розвитку регіонів шляхом відновлення та модернізації об’єктів інфраструктури, зокрема адміністративних будівель, шкіл, медичних центрів і лікарень, державних доріг і мостів, а також комунальних послуг, водопостачання та водовідведення на підконтрольних Україні територіях в Донецькій та Луганській областях. Проект також буде реалізовано в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, на територіях міськрад інших областей, які приймають внутрішньо переміщених осіб.

200 млн євро для покращення якості та надійності громадського транспорту в майже 20 містах України. Це допоможе модернізувати рухомий склад електричного громадського транспорту (трамваїв, тролейбусів, вагонів метро та електробусів), відновити та побудувати нову інфраструктуру громадського транспорту (трамвайні лінії, тролейбусні смуги, підстанції та депо). На сьогодні реалізацію проектів планується здійснювати у таких містах-учасниках проекту: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса, Чернівці.

100 млн євро для модернізації 183 км автомобільних доріг у Луганській області. Кошти будуть спрямовані на капітальний і поточний середній ремонти ділянок автошляхів: Чугуїв-Мілове, «Демино-Олександрівка»-Сватове-Лисичанськ-Луганськ, Танюшівка-Старобільськ-Бахмут.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть Україні розвивати економіку та стале суспільство, зокрема у східних областях країни.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури в рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.