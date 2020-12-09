У Трускавці вбили місцевого кримінального авторитета
У Трускавці вбили місцевого кримінального авторитета
"Готовий навести порядок", - журналіст Бутусов прийняв пропозицію Міноборони
"Готовий навести порядок", - журналіст Бутусов прийняв пропозицію Міноборони
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна підписала з ЄІБ три кредитні угоди на 640 млн євро

Ці кошти допоможуть Україні розвивати економіку та стале суспільство, зокрема у східних областях країни.

Україна підписала з ЄІБ три кредитні угоди на 640 млн євро
Фото: EPA/UPG

Європейський інвестиційний банк та уряд України уклали три кредитні угоди на 640 млн євро для відновлення інфраструктури, покращення громадського транспорту та дорожнього сполучення в Україні.

Про це інформує пресслужба ЄІБ.

Підписані урядом України та Європейським інвестиційним банком угоди передбачають:

340 млн євро для відновлення інфраструктури та покращення умови життя й ведення бізнесу у постраждалих від військового конфлікту регіонах на сході України. Реалізація проекту сприятиме відновленню економіки і розвитку регіонів шляхом відновлення та модернізації об’єктів інфраструктури, зокрема адміністративних будівель, шкіл, медичних центрів і лікарень, державних доріг і мостів, а також комунальних послуг, водопостачання та водовідведення на підконтрольних Україні територіях в Донецькій та Луганській областях. Проект також буде реалізовано в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, на територіях міськрад інших областей, які приймають внутрішньо переміщених осіб.

200 млн євро для покращення якості та надійності громадського транспорту в майже 20 містах України. Це допоможе модернізувати рухомий склад електричного громадського транспорту (трамваїв, тролейбусів, вагонів метро та електробусів), відновити та побудувати нову інфраструктуру громадського транспорту (трамвайні лінії, тролейбусні смуги, підстанції та депо). На сьогодні реалізацію проектів планується здійснювати у таких містах-учасниках проекту: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса, Чернівці.

100 млн євро для модернізації 183 км автомобільних доріг у Луганській області. Кошти будуть спрямовані на капітальний і поточний середній ремонти ділянок автошляхів: Чугуїв-Мілове, «Демино-Олександрівка»-Сватове-Лисичанськ-Луганськ, Танюшівка-Старобільськ-Бахмут.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть Україні розвивати економіку та стале суспільство, зокрема у східних областях країни.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури в рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також