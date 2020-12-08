Міністр фінансів Марченко: ”Нам не хотілося б бути залежними від зовнішніх запозичень”

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Мінфін прагне бути менш залежним від зовнішнього кредитування.

Про це Марченко повідомив у ході круглого столу «Реформування глобальних фінансів: пошук оптимальних шляхів у нестабільній системі» Growford Institute та Інституту Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

"Нам не хотілося б бути залежними від зовнішніх запозичень, але маємо, що маємо. Ми б хотіли, щоб внутрішній ринок запозичень був більш розвинутий, створення вторинного ринку, на даному етапі - це не мрія. Але побажання, щоб вторинний ринок був активний, ми могли б залучати інвесторів з інших країн", - сказав Марченко.

За його словами, Мінфін прагне меншої залежності від зовнішніх кредитів, оскільки приватні інвестори дивляться на комбінацію взаємодії з МВФ та Світовим банком і, відповідно, якщо є кредитування МВФ, то існує більше можливостей запозичення.

"Нам хотілося б мати довгострокові інструменти для інвестування, щоб бути менш залежними від зовнішніх кредитів. Зараз ми, як Міністерство фінансів, надзвичайно залежимо від зовнішніх кредитів. В першу чергу, від ресурсів МВФ, далі йде макрофінансова кредитна підтримка, Світовий банк", - сказав Марченко.

Він додав, що в ситуації, коли потрібно змінювати антикорупційне законодавство, не все залежить від Мінфіну.

"Мінфіну хотілося б мати набір інструментів, а не бути в парадигмі усталених інституцій, усталених правил гри", - додав міністр.

У межах круглого столу Марченко також прокоментував книгу Едеіра Тернера "Між боргом і дияволом: гроші, кредит і реформування глобальних фінансів" та відзначив висвітлені в ній ідеї. Зокрема, міністр виокремив позитивне домінування ліберальних ідей.

Нагадаємо, наприкінці листопада Сергій Марченко заявив про прогрес у переговорах з Міжнародним валютним фондом і анонсував швидке внесення проєкту державного бюджету на 2021 рік у Верховну Раду. Глава Мінфіну вважає, що навколо переговорів з МВФ є велика кількість спекуляцій.