У чаті трансляції є можливість ставити запитання спікерам.

На youtube-каналі LB.TV розпочинається трансляція круглого столу на тему: «Реформування глобальних фінансів: пошук оптимальних шляхів у нестабільній системі».

Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua

Питання до обговорення:

1. Чому відбуваються фінансові кризи в сучасному світі? Яким чином запобігти їх поширенню та руйнівним ефектам?

2. Аналіз провалів фінансових ринків та їх роль у виникненні фінансових криз.

3. Борги та економічний розвиток: переваги та застереження щодо державного регулювання фінансових ринків.

4. Системні вади конструкції єврозони та надмірні обсяги непродуктивних перетоків капіталу.

5. Напрями реформування банківського сектору у нестабільній системі.

6. Антикризове регулювання в Україні та роль бюджетних механізмів. Антикризові важелі проекту бюджету на 2021 рік.

Учасники круглого столу:

- Сергій Марченко, Міністр фінансів України (Київ, Україна);

- Едеір Тернер, британський вчений, Голова Комісії з фінансових послуг до 2013 р., архітектор виходу Великої Британії із глобальної фінансової кризи, автор книги «Між боргом і дияволом: гроші, кредит і реформування глобальних фінансів» (Лондон, Велика Британія);

- Віталій Ломакович, засновник Growford Institute, член Ради Національного банку України 2014-2015 років (Київ, Україна);

- Олексій Жмеринецький, народний депутат України;

- Тетяна Богдан, директор з наукової роботи Growford Institute;

- Віктор Прошкін - директор Growford Institute.

Модератор: Мирон Василик, директор з питань міжнародного співробітництва Growford Institute.

У чаті трансляції на youtube буде можливість поставити запитання спікерам.

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Growford Institute та Інстітут Горшеніна є обов'язковим.