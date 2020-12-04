Регіональні митниці стали підрозділами ДМС і отримали тимчасових керівників

Завершення реформи митної та податкової служб - один з "маяків" МВФ для України.

Регіональні митниці стали підрозділами Державної митної служби, а не окремими юридичними особами, і отримали тимчасових керівників.

Про це інформує пресслужба ДМС.

На сайті Служби оприлюднено перелік регіональних митниць та тимчасових виконувачів обов’язків начальників.

Згідно з повідомленням, в.о. начальників 26-ти митниць призначено з 3 грудня "з метою забезпечення безперебійного функціонування територіальних органів Держмитслужби як її відокремлених підрозділів".

Нагадаємо, 18 листопада Кабінет міністрів призначив нового голову Державної митної служби. Ним став народний депутат в трьох скликаннях Павло Рябікін, який з 2017 року очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Зауважимо, що завершення реформи митної та податкової служб - одна з умов для отримання Україною грошей від Міжнародного валютного фонду.

20 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що очікує позитивного сигналу від МВФ про підтримку домовленостей між Україною та Європейською комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

18 листопада представник уряду у Верховній раді Василь Мокан зазначив, що уряд розраховує на черговий транш від МВФ наприкінці 2020 або на початку 2021 року.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що перегляду програми МВФ щодо України має передувати повне взаєморозуміння у кроках.