За об'єкт приватизації на торгах змагалися дві компанії, а стартова ціна зросла більше ніж удвічі.

Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua

Фонд державного майна провів 12-й успішний аукціон з приватизації спиртзаводів.

Про це повідомила пресслужба ФДМ.

"Декілька хвилин тому завершився аукціон з продажу майна Довжоцького МПД та зберігання спирту, яке знаходиться на околицях Кам'янця-Подільського. За об'єкт приватизації на торгах змагалися 2 компанії, стартова ціна зросла у 2,1 разів – з 29,3 млн гривень, до 61 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий власник отримає головний корпус заводу, спиртосховище, вуглекислотний цех, склад мінводи, приміщення цеху денатурації, а також транспортні засоби та устаткування.

Переможець аукціону має підписати протокол про результати, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Довжоцького МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Нагадаємо, у вересні ФДМ розпочав масштабну приватизацію державних підприємств, що входять до ДП "Укрспирт" і Державного концерну "Укрспирт". У грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав свій законопроєкт, який передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту. З 1 липня 2020 року виробляти спирт може будь-яка компанія, яка отримає необхідну ліцензію.

У рамках демонополізації спиртової галузі в Україні приватизовано, окрім Бершадського, Немирівський спиртзавод ДП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемівський та Овечацький (за понад 50 млн гривень кожен), а також Лопатинський (за 50 млн грн).

13 листопада ФДМ повідомляв про продаж восьмого спиртзаводу - у селищі Козлові на Тернопільщині. 30 листопада ФДМ продав Лужанський спиртзавод за 21 млн гривень.

1 грудня відбувся приватизаційний аукціон Хоростківського спиртозаводу на Тернопільщині. Завод продали за 55 млн та одну гривню. 2 грудня відбулася приватизація Залозецького спиртозаводу на Тернопільщині.