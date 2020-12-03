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Нацбанк зміцнив курс гривні на 12 копійок

Офіційний курс валют знизився після безперервного зростання із середини листопада.

Національний банк України на четвер, 3 грудня 2020 року, зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок - до 28,4367 грн за долар США.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара США на 3 грудня встановлено на рівні 28,4367 грн за долар проти 28,5583 грн за долар напередодні, курс гривні до євро встановлено на рівні 34,316 грн за євро проти 34,2157 грн за євро в середу.

Таким чином, офіційний курс валют знизився після безперервного зростання з середини листопада.

Як повідомляли, 1 грудня офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки.

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