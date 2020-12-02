Це вже одинадцятий успішний аукціон з приватизації активів "Укрспирту".

У середу, 2 грудня, відбувся приватизаційний аукціон Залозецького спиртозаводу на Тернопільщині.

Фото: ФДМ

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

За право власності на підприємство під час торгів змагалися шість учасників, внаслідок чого стартова ціна зросла у 2,5 разів - з 32 млн грн до 80 млн грн.

"Це вже одинадцятий успішний аукціон з приватизації спиртових активів, які відбуваються в рамках демонополізації ринку виробництва спирту", - зазначається у повідомленні.

Після підписання протоколу про результати аукціону, переможець отримає можливість укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Залозецького МПД вважатиметься завершеним.

Фото: ФДМ

"Новий власник отримає, зокрема головний корпус сепараторного пункту, спиртосховище, виробничий корпус, зерносклад, а також транспортні засоби та устаткування", - зазначають у Фонді держмайна.

Як повідомляється у системі Prozorro.Продажі, 80 млн грн запропонували одразу два учасники торгів - ТОВ "Глермонт трейд" і приватне підприємство "Будівельна компанія "Рідний дім".

Про намір укласти договір повідомило ТОВ "Глермонт трейд".

Нагадаємо, у вересні ФДМ розпочав масштабну приватизацію державних підприємств, що входять до ДП "Укрспирт" і Державного концерну "Укрспирт". У грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав свій законопроєкт, який передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту. З 1 липня 2020 року виробляти спирт може будь-яка компанія, яка отримає необхідну ліцензію.

У рамках демонополізації спиртової галузі в Україні приватизовано, окрім Бершадського, Немирівський спиртзавод ДП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемівський та Овечацький (за понад 50 млн гривень кожен), а також Лопатинський (за 50 млн грн).

13 листопада ФДМ повідомляв про продаж восьмого спиртзаводу - у селищі Козлові на Тернопільщині. 30 листопада ФДМ продав Лужанський спиртзавод за 21 млн гривень.

1 грудня відбувся приватизаційний аукціон Хоростківського спиртозаводу на Тернопільщині. Завод продали за 55 млн та одну гривню.