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Уряд звільнив вакцини від COVID-19 від ПДВ

Постанова ухвалена на засіданні 2 грудня.

Уряд звільнив вакцини від COVID-19 від ПДВ
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів України звільнив від ПДВ імпортні вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Відповідна постанова уряду, ухвалена на засіданні 2 грудня, включає в переліки препаратів, які звільняються від ПДВ, затверджені постановами №224 і №225, низку антибіотиків і вакцини для профілактики COVID-19.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, таке рішення дасть змогу знизити вартість імпортних вакцин для профілактики COVID-19.

Напередодні Максим Степанов заявив, що МОЗ просить 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19, у проєкті бюджету - лише 2,6 млрд.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року. COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 20% населення.

Завдяки механізму COVAX Україна матиме змогу отримати максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додачу до безкоштовного препарату за програмою COVAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.

Проте згідно з розрахунками виробника препарату, розроблена Оксфордським університетом вакцина від коронавірусу за механізмом COVAX буде доступна лише в червні, а Україна зможе отримати її щонайшвидше в серпні.

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