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Нацбанк вводить в обіг дві пам'ятні монети

5-гривнева монета присвячена місту Слов’янськ, 10-гривнева - Самійлові Величку.

З 1 грудня 2020 року Національний банк України вводить в обіг дві пам’ятні монети.

5-гривнева монета "Місто Слов’янськ" вийшла у серії Стародавні міста України. 10-гривнева "Самійло Величко" - у серії Герої козацької доби, інформує пресслужба НБУ.

5-гривнева пам'ятна монета "Місто Слов’янськ", присвячена місту, розташованому на р. Казенний Торець, біля Торських соляних озер.

Фото: bank.gov.ua

"Розвиток міста історично пов’язаний із сольовим промислом – видобутком солі та лікуванням пацієнтів солоною водою і цілющими грязями. Сучасне місто Слов’янськ є одним із символів в українській боротьбі за повернення окупованих територій, втрачених унаслідок російської агресії 2014 року", - зазначили в Нацбанку.

Монета випущена накладом 35 тис. штук.

10-гривнева монета "Самійло Величко". Вона присвячена козацькому літописцю, автору фундаментального історичного трактату, що висвітлює події української історії середини XVII – початку XVIII ст. Самійло Величко творчо і критично використав багато національних та іноземних історичних джерел, дав глибоке пояснення подіям і фактам козацької історії.

Монета випущена накладом 3 тис. штук.

Фото: bank.gov.ua

Раніше повідомляли, що НБУ запускає в обіг 10-гривневу монету на честь прикордонників.

Також у листопаді Нацбанк випустив сувенірну банкноту на честь космонавта Каденюка. Це перша українська сувенірна банкнота з вертикальним дизайном.

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