За підприємство на торгах змагалися три компанії, а стартова ціна зросла у 2,4 разу.

Фото: privatization.gov.ua Лужанський спиртзавод Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua

Фонд державного майна продав на аукціоні Лужанський спиртзавод у Чернівецькій області.

Про це повідомила пресслужба ФДМ.

"Перший приватний спиртовий актив на Буковині: декілька хвилин тому завершився аукціон з продажу майна Лужанського МПД та зберігання спирту (19 км від Чернівців)... За підприємство на торгах змагалися три компанії, а стартова ціна зросла у 2,4 разу - з 8,6 млн гривень до 21 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Новий власник отримає, зокрема, станцію випаровування барди, спиртосховище, транспортні засоби, устаткування та експериментальну установку біогазу.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації вважатиметься офіційно завершеним.

Згідно з даними сайту "Prozorro.sale", покупець - ТОВ "Агро Бізнес Віп" депутатки Гайсинської райради від "Слуги народу" Ірини Марчук.

Нагадаємо, наприкінці жовтня не відбувся аукціон з продажу Лужанського спиртзаводу. Підприємство мали виставити на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 30 листопада 2020 року. Стартова ціна складала 17,32 млн гривень.

У вересні ФДМ розпочав масштабну приватизацію державних підприємств, що входять до ДП "Укрспирт" і Державного концерну "Укрспирт". У грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав свій законопроєкт, який передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту. З 1 липня 2020 року виробляти спирт може будь-яка компанія, яка отримає необхідну ліцензію.

У рамках демонополізації спиртової галузі в Україні приватизовано, окрім Бершадського, Немирівський спиртзавод ДП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемівський та Овечацький (за понад 50 млн гривень кожен), а також Лопатинський (за 50 млн грн).

13 листопада ФДМ повідомляв про продаж восьмого спиртзаводу.