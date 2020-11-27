Коболєв повідомив про перші кроки України щодо видобутку природного газу у Чорному морі

Вони будуть "залежати, у тому числі, від фактору російського морського флоту, який присутній у Чорному морі".

Першим кроком "Нафтогазу" щодо розробки та видобутку природного газу з шельфових родовищ у Чорному морі стане вивчення документів. При подальшому плануванні необхідно буде враховувати загрозу з боку чорноморського флоту Росії.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає УНН.

"На перших кроках нам потрібно оформити папери, тому що те, що прийняв уряд – це фактично, дозвіл для того, щоб державні органи надали подальші документи для Нафтогазу для роботи на шельфі у форматі вивчення. І перший крок, який ми плануємо – ми плануємо вивчення. Це буде залежати, у тому числі, від фактору російського морського флоту, який присутній у Чорному морі і активно заважав нам робити будь-які дії. Треба врахувати цей аспект ризику і знайти шлях, яким чином його мінімізувати", - сказав Коболєв.

З його слів, подальші плани голова "Нафтогазу" наразі не може коментувати.

"Єдине, що хочу сказати - що рішення уряду про передачу цього права саме Нафтогазу я вважаю на даному етапі часу єдиним правильним і єдиним можливим. Тому що, як показали спроби проводити конкурс, великі міжнародні компанії на нього просто не бажають приходити, доки ці ризики і невизначеності не будуть зняті", - додав він.

Як повідомляли, уряд надав "Нафтогазу України" право на освоєння Чорноморського шельфу без конкурсу. За словами Коболєва, найбільші ресурси газу України зосереджені саме на шельфі - 1-2 трлн куб. м. Голова правління НАК заявив, що компанія у 2021 році, за кілька місяців після того, як отримає ліцензію, готова розпочати сейсміку.

Він назвав це шансом, на який Україна чекала останні 10 років: "серйозна державна компанія готова інвестувати власні кошти в енергонезалежність та залучати реального іноземного інвестора-партнера для розробки". Зараз ніхто достовірно не знає, де саме знаходяться запаси газу, наскільки складно і дорого буде підняти його на поверхню.

Нагадаємо, в 2012 році Україна провела конкурс на укладення угоди про поділ продукції зі Скіфської ділянки на шельфі Чорного моря, його переможцем став консорціум на чолі з ExxonMobil Exploration and Production Ukraine B.V. (40%, оператор), Shell (35%), австрійська OMV в особі румунської "дочки" Petrom (15%) і НАК "Надра України" (10%).

Видобуток так і не почався через російську окупацію Криму.

У березні 2019 Кабінет Міністрів вирішив оголосити конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (УРП) з розробки нафтогазоносної ділянки на шельфі Чорного моря.