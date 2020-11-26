Співробітникам "Електроважмашу" почали виплачувати борги по зарплаті

Також керівництво досягло домовленостей про завантаження виробничих потужностей замовленнями на 2021 рік.

Співробітникам харківського "Електроважмашу" виплачена заборгованість по заробітній платі за серпень, вересень і частину жовтня. До кінця листопада решта заборгованостей буде погашена повністю, зазначає Фонд держмайна України.

Повідомляється, що це перший крок в реалізації комплексної програми фінансового оздоровлення заводу, розробленої дирекцією "Електроважмашу" і Фондом держмайна за підтримки уряду і нардепів. Крім виплат зарплат, "Електроважмашу" вдалося залучити оборотні кошти в розмірі 200 млн гривень, відсутність яких було причиною кризового стану підприємства в останні місяці, а також реструктуризувати проблемний кредит "Укрексімбанку".

Керівництво "Електроважмашу" затвердило план відвантажень продукції в листопаді-грудні 2020 року з основними покупцями і досяг домовленостей про завантаження виробничих потужностей замовленнями на 2021 рік. Це дозволить здійснювати безперебійний виробничий процес на підприємстві в наступному році.

"Електроважмаш" знаходиться в управлінні Фонду держмайна України і входить до переліку об'єктів великої приватизації.