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МЗС очікує зростання українського експорту до Республіки Корея на 20% у 2020 році

За прогнозом посольства України в Республіці Корея, за результатами 2020 року Україна вирівняє сальдо у торгівлі з цією країною.

МЗС очікує зростання українського експорту до Республіки Корея на 20% у 2020 році
Фото: lifedon.com.ua

Міністерство закордонних справ України очікує зростання українського експорту до Республіки Корея на 20% у 2020 році.

Про це повідомила пресслужба Ради експортерів та інвесторів при МЗС.

"Товарообіг щорічно зростає, наразі найбільш динамічним товаром є українське зерно: його доля в українському експорті щорічно збільшується як у відсотках (з 53,6% до 85,9% за останні 3 роки), так і в грошах (з 176 до 280 млн доларів США за останні 3 роки). За прогнозом посольства України в Республіці Корея, за результатами 2020 року Україна вирівняє сальдо у торгівлі з цією країною, а експорт, попри COVID-19, зросте на 20%", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив посол України в Республіці Корея Олександр Горін, корейський ринок харчових продуктів є надзвичайно конкурентним, проте перспективним для українських виробників.

Нагадаємо, у жовтні Посол Республіки Корея Кі-чан Квон заявляв, що якщо Україна проголосує за корейського кандидата в СОТ, то отримає широкий доступ до ринків сільгосппродукції.

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