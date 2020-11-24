Міжнародна асоціація закликала відкрити кордони для авіатранспорту

2020 рік став найгіршим роком за всю історію галузі через епідемію коронавірусу.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), яка об'єднує 290 авіакомпаній по всьому світу, закликає відновити авіасполучення між країнами з огляду на руйнівні наслідки карантинних обмежень для авіаційної галузі.

Про це повідомляє Le Figaro.

В асоціації зазначають, що 2020 рік став найгіршим роком за всю історію галузі через епідемію коронавірусу. Так, в 2020 році в порівнянні з 2019 роком оборот авіакомпаній впаде більш ніж на 60%.

В асоціації підрахували: в 2020 році авіаційний сектор "скоротив свої витрати в середньому на мільярд доларів на день і буде продовжувати накопичувати безпрецедентні збитки".

IATA прогнозує чисті збитки сектора в розмірі $118,5 млрд в 2020 році, в порівнянні з передбачуваними $84,3 млрд в червні, і чисті збитки в розмірі $38,7 млрд в 2021 році, що знову ж таки більше, ніж очікувалося в червні ($15,8 млрд), до другої хвилі коронавірусу.

"Ця криза є руйнівною і невблаганною. Кордони повинні бути відкриті без карантинних заходів, щоб пасажири могли знову літати. Компанії повинні продовжувати використовувати свою ліквідність принаймні до четвертого кварталу 2021 року, тому не можна втрачати час", -сказав генеральний директор IATA Александр де Жуньяк.

Нагадаємо, з 11 листопада Франція запровадила нові правила посадки на рейси до своїх аеропортів. Всім пасажирам, які летять до країни, перед посадкою у літак треба надати негативний результат тестування на COVID-19.