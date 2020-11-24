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Міжнародна асоціація закликала відкрити кордони для авіатранспорту

2020 рік став найгіршим роком за всю історію галузі через епідемію коронавірусу.

Міжнародна асоціація закликала відкрити кордони для авіатранспорту
Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), яка об'єднує 290 авіакомпаній по всьому світу, закликає відновити авіасполучення між країнами з огляду на руйнівні наслідки карантинних обмежень для авіаційної галузі.

Про це повідомляє Le Figaro.

В асоціації зазначають, що 2020 рік став найгіршим роком за всю історію галузі через епідемію коронавірусу. Так, в 2020 році в порівнянні з 2019 роком оборот авіакомпаній впаде більш ніж на 60%.

В асоціації підрахували: в 2020 році авіаційний сектор "скоротив свої витрати в середньому на мільярд доларів на день і буде продовжувати накопичувати безпрецедентні збитки".

IATA прогнозує чисті збитки сектора в розмірі $118,5 млрд в 2020 році, в порівнянні з передбачуваними $84,3 млрд в червні, і чисті збитки в розмірі $38,7 млрд в 2021 році, що знову ж таки більше, ніж очікувалося в червні ($15,8 млрд), до другої хвилі коронавірусу.

"Ця криза є руйнівною і невблаганною. Кордони повинні бути відкриті без карантинних заходів, щоб пасажири могли знову літати. Компанії повинні продовжувати використовувати свою ліквідність принаймні до четвертого кварталу 2021 року, тому не можна втрачати час", -сказав генеральний директор IATA Александр де Жуньяк.

Нагадаємо, з 11 листопада Франція запровадила нові правила посадки на рейси до своїх аеропортів. Всім пасажирам, які летять до країни, перед посадкою у літак треба надати негативний результат тестування на COVID-19.

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