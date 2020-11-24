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Мінфін продав держоблігації на 16,8 млрд гривень

Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в євро склала 2,45%.

Мінфін продав держоблігації на 16,8 млрд гривень
Фото: LB.ua

Міністерство фінансів 24 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик залучило до бюджету 16,768 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба міністерства.

"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам п'ять випусків цінних паперів в національній валюті і один - в іноземній. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в євро склала 2,45%. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 16 768 млн грн", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/minfin.gov.ua

Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 4 місяці, 6 місяців, 1 рік, 3 роки та 4 роки, а в євро - 1 рік.

Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 11 445 млн гривень. Середньозважена дохідність 4-місячних ОВДП склала 10,0%, 6-місячних – 10,25%, 1-річних – 10,75%, 2-річних – 11,4%, в той час як 4-річних – 11,7%.

У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 157,7 млн євро.

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