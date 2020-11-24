"Укроборонпром" створить наглядову раду на ДП "Антонов"

ДК "Укроборонпром" змінює систему корпоративного управління ДП "Антонов", що входить до складу концерну. Зокрема, на авіагіганті створюється наглядова рада.

Про це інформує пресслужба Укроборонпрому.

Повідомляється, що рішення про утворення наглядової ради ухвалене за результатами форензік-аудиту ДП "Антонов", який протягом вересня-жовтня проводила міжнародна компанія Ernst&Young за підтримки уряду Франції.

"Форензік-аудит – це різновид поглибленої фінансової перевірки або розслідування, яке проводять з метою виявлення прихованих зловживань: шахрайства, корупції, конфлікту інтересів, розкрадання, порушення законодавства, внутрішніх політик і процедур тощо. Проведення форензік-аудиту на ДП “Антонов” стало послідовним кроком ДК “Укроборонпром” з очищення та стабілізації роботи підприємства після зміни його керівництва у червні цього року", - пояснюють у концерні.

Нагадаємо, навесні ДК “Укроборонпром” за матеріалами СБУ провів на ДП “Антонов” перевірку, яка супроводжувалася внутрішнім саботажем керівництва. Перевірка виявила численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків.

За результатами перевірки ДК “Укроборонпром” змінив президента ДП “Антонов”, а матеріали, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передав у правоохоронні органи. Також у ДК “Укроборонпром” ухвалили рішення про глибше вивчення процесів, що відбуваються на ДП “Антонов” та його дочірніх компаніях. Для цього і був проведений форензік-аудит. Для його проведення посольство Франції провело внутрішній тендер та самостійно визначило переможця.

Експерти компанії Ernst&Young за підсумками форензік-аудиту рекомендували Укроборонпрому запровадити на ДП “Антонов” нову модель корпоративного управління, в рамках якої створити Наглядову раду, та розгорнути нову систему управління ризиками. "Наглядова рада ДП “Антонов” слідкуватиме за тим, аби менеджмент підприємства у прийнятті рішень діяв в інтересах компанії та дотримувався внутрішніх політик. Також Наглядова Рада має сприяти появі системи моніторингу прийняття стратегічних рішень та значних правочинів, зокрема, ключових зовнішньоекономічних контрактів ДП “Антонов” та програм міжнародного співробітництва", - наголошують у концерні.

Результати форензік-аудиту будуть надані для подальшого розслідування правоохоронним органам - СБУ та НАБУ.

Як повідомляли, на початку листопада "Укроборонпром" змінив керівника ДП "Антонов". Олександр Лось подав у відставку за власним бажанням. В.о. гендиректора став Сергій Бичков.