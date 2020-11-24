Держказначейство з 20 листопада почало фінансувати тільки захищені видатки, - ЕП

Подібного не було вже років десять.

Державна казначейська служба з 20 листопада почала фінансувати тільки захищені видатки, такі як заробітні плати працівників бюджетної сфери, пенсії, соціальні виплати, погашення боргів.

На решту в бюджеті 2020 року не вистачає грошей, пише "Економічна правда" з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів.

В першу чергу це означає, що припинено фінансування капітальних видатків, таких як ремонт, реконструкція, будівництво. Таким чином, обмеження торкнеться і так званого "великого будівництва" - ремонту й будівництва доріг та іншої інфраструктури.

Подібна ситуація була і в минулому році, але це сталося набагато пізніше - 17 грудня.

Прес-служба Міністерства фінансів на запит видання відповіла, що "казначейство здійснює виконання показників держбюджету та обслуговування інших клієнтів відповідно до законодавства".

Колишній заступник міністра економіки Павло Кухта взагалі стверджує, що "з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають".

За його оцінками, подібного не було вже років десять.

Інвестиційний банкір компанії Dragon Capital Сергій Фурса в ефірі "Радіо НВ" зазначив, що держава повністю виконує план за доходами, але грошей все рівно не вистачає.

"В нас все в порядку з доходами бюджету. У нас все погано з видатками. Чому? Тому що у нас не фінансується дефіцит бюджету. Коли переглядали бюджет в квітні, зробили його сильно дефіцитним. Тобто різниця між доходами і видатками була дуже висока. Це означало, що всі ці гроші нам треба було позичити, а ми не позичаємо - нам ніхто не дає. Тому, навіть виконуючи план по податкам і зборам, не вистачає грошей, щоб фінансувати все", - пояснив він.

Нагадаємо, що бюджет України базувався на прогнозі, що держава буде працювати з Міжнародним валютним фондом. Але по факту Україна отримала тільки один транш від МВФ замість трьох, які очікувалися.