Курс біткойна вперше за три роки сягнув $19 тисяч

У листопаді вартість криптовалюти виросла майже на 40%, з початку року - на 160%.

Курс біткойна вперше за три роки сягнув позначки 19 тисяч доларів і впритул наблизився до історичного максимуму 2017 року. Тоді біткойн коштував 19 666 доларів, пише Reuters.

Протягом листопада вартість біткойна виросла майже на 40%, а за весь 2020-й - на 160%.

Бурхливий ріст криптовалюти пов'язаний з величезною кількістю "нових" грошей, які держави випускають у рамках боротьби з коронакризою. Це стимулює попит на стійкі до інфляції активи , навіть такі ризикові, як біткойн.

За свою дванадцятирічну історію біткойн мав кілька крутих ралі та не менш різких обвалів. Цей ринок досі залишається дуже непрозорим порівняно з традиційними активами, такими як акції та облігації. Тим не менше, біткойн приваблює багатьох інвесторів, і деякі з них навіть очікують, що вартість цієї криптовалюти може зрости більш ніж у п'ять разів, до 100 тисяч доларів. Проте скептики кажуть, що біткойн залишається суто спекулятивним активом.

Аналітик Джейкоб Сканінг з криптовалютного хедж-фонду ARK36 пояснює нинішнє зростання біткойна зниженням пропозиції на тлі високого попиту.

Ethereum, друга за розміром криптовалюта, торгується в районі 600 доларів. Це максимум з літа 2018 року.

Вартість XRP - вище від 0,62 долара. Це також пікове значення за 2,5 роки.

Нагадаємо, що 2019 року у Верховній Раді зареєстрували підтриманий Мінцифри законопроєкт про легалізацію криптовалют. За рік, що минув, його не прийняли навіть у першому читанні.