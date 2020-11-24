iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Марат Сафін рекомендував російським тенісистам виїжджати з країни
Марат Сафін рекомендував російським тенісистам виїжджати з країни
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинула людина
У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинула людина
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
ГоловнаЕкономікаФінанси

Курс біткойна вперше за три роки сягнув $19 тисяч

У листопаді вартість криптовалюти виросла майже на 40%, з початку року - на 160%.

Курс біткойна вперше за три роки сягнув позначки 19 тисяч доларів і впритул наблизився до історичного максимуму 2017 року. Тоді біткойн коштував 19 666 доларів, пише Reuters.

Протягом листопада вартість біткойна виросла майже на 40%, а за весь 2020-й - на 160%.

Бурхливий ріст криптовалюти пов'язаний з величезною кількістю "нових" грошей, які держави випускають у рамках боротьби з коронакризою. Це стимулює попит на стійкі до інфляції активи, навіть такі ризикові, як біткойн.

За свою дванадцятирічну історію біткойн мав кілька крутих ралі та не менш різких обвалів. Цей ринок досі залишається дуже непрозорим порівняно з традиційними активами, такими як акції та облігації. Тим не менше, біткойн приваблює багатьох інвесторів, і деякі з них навіть очікують, що вартість цієї криптовалюти може зрости більш ніж у п'ять разів, до 100 тисяч доларів. Проте скептики кажуть, що біткойн залишається суто спекулятивним активом.

Аналітик Джейкоб Сканінг з криптовалютного хедж-фонду ARK36 пояснює нинішнє зростання біткойна зниженням пропозиції на тлі високого попиту.

Ethereum, друга за розміром криптовалюта, торгується в районі 600 доларів. Це максимум з літа 2018 року.

Вартість XRP - вище від 0,62 долара. Це також пікове значення за 2,5 роки.

Нагадаємо, що 2019 року у Верховній Раді зареєстрували підтриманий Мінцифри законопроєкт про легалізацію криптовалют. За рік, що минув, його не прийняли навіть у першому читанні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також