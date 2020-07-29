Курс на $2000. Золото б'є рекорди на залитих грішми ринках

У алармістський прогноз Goldman Sachs віриться насилу. Долар використовується у 88% всіх валютних торгів, на нього припадає близько 62% світових валютних резервів. Та й самі аналітики Goldman не кажуть, що вони вважають цей сценарій неминучим. Проте він характеризує нервову атмосферу, яка опанувала ринки цього місяця. Інвестори бояться, що надруковані гроші розкрутять інфляцію, і тому вкладають у непідвладне їй золото.

Долар може втратити статус резервної валюти. Це несподіване попередження своїм клієнтам зробив Goldman Sachs, один з найбільших інвестиційних банків світу. Американській валюті загрожує знецінення через друкарський верстат, який працює на повну. Федеральна резервна система – центробанк США – з початку пандемії влила в економіку вже 2,8 трильйона доларів, а зараз Конгрес розглядає ще один пакет допомоги на 1 трильйон.

Фото: thebalance.com

Що погано для долара, добре для золота

Ціни на золото на початку тижня впритул наблизилися до позначки 2000 доларів за тройську унцію, побивши рекорд 2011 року, коли економіка відновлювалася після світової фінансової кризи і також були ризики інфляції. Спотова, тобто поточна ціна на золото у вівторок на піку сягнула позначки 1981 долар, що приблизно на 60 доларів вище від попередніх рекордів, установлених майже десятиліття тому. Ф’ючерси з постачанням у серпні на біржі Comex у Нью-Йорку торгувалися на позначці 1944 долари, а в Азії взагалі доходило до 1974 доларів.

Пікові ціни 2011 року протрималися недовго, і в період між 2013 і 2019 роками вартість золота залишалася відносно стабільною. Ситуація почала мінятися минулого року, коли ціни поповзли вгору через сповільнення темпів зростання глобальної економіки і торгову війну між двома найбільшими економіками світу – Сполученими Штатами та Китаєм. Потім збільшення напруги через вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. І, врешті-решт, почалася пандемія COVID-19, на яку центробанки світу відповідають схожим чином: знижують відсоткові ставки і заливають ринки новими грішми.

Коли так штормить, інвестори шукають «тиху гавань» у дорогоцінних металах, передусім у золоті. Фінансові інвестори за першу половину року додали до своїх запасів 734 тонни золота загальною вартістю 39,5 млрд доларів. Воно не приносить дивідендів і відсотків, тому у звичайні роки багато хто уникає цього активу. Але в буремні часи золото має властивість дорожчати. А що може бути більш неспокійним, ніж 2020 рік, коли найбільш непередбачуване стало ймовірним.

Фото: instagram/werenotreallystrangers

Відсоткові ставки на Заході зараз близькі до нуля, а дивіденди від компаній в умовах безпрецедентної кризи виглядять щонайменше непевно. У той самий час золото швидко росте. З початку року його ціна збільшилася вже на 27%.

Коронавірус понад усе

Втеча в золото означає, що інвестори з песимізмом дивляться на майбутнє економіки, зокрема американської. Цифри другого кварталу, на який припав локдаун, оприлюднять найближчими днями, і очікується, що це буде найгірший квартал за всю історію ведення такої статистики у США. Економічна активність у Штатах різко зменшилася у квітні через коронавірус. Майже вся країна перебувала на карантині, були закриті магазини та школи. У травні й червні економіка почала відновлюватися, але зараз у деяких районах США повторно вводять обмеження, що може призвести до вповільнення темпів відновлення.

«Якщо ви купуєте золото за такою ціною, ви маєте бути достатньо впевненими в тому, що торгова напруга з Китаєм погіршиться, ситуація на ринку праці погіршуватиметься, а Конгрес і Федеральний резерв будуть змушені оприлюднити подальші заходи стимулювання, щоб допомогти американським сім'ям та американським бізнесам», – пише Fortune.

І справді, у вівторок республіканці представили законопроєкт HEALS (це абревіатура, що розшифровується як «Здоров'я, економічна допомога, захист відповідальності і школи»). Він передбачає пряму виплату 1200 доларів дорослим громадянам з доходом менш ніж 75 тисяч на рік і 500 доларів на дітей. У той самий час допомогу з безробіття планують урізати. Для багатьох безробітних американців урядова допомога – 600 доларів на тиждень – стала великою підмогою. Ба більше: працюючи за мінімалку до кризи, вони заробляли менше. За новим законопроєктом, розмір допомоги уріжуть до 200 доларів, щоб не заохочувати безробітних сидіти вдома і щоб підштовхнути шукати роботу. Також республіканці пропонують виділити додаткові гроші на охорону здоров'я, тестування на коронавірус, на допомогу малому бізнесу та школам.

Фото: EPA/UPG Волонтери роздають коробки з продуктами малозабезпеченим і тим, хто втратив роботу під час пандемії, у Брукліні, Нью-Йорк, США, 15 травня 2020

У цілому законопроєкт передбачає виділення трильйона доларів, що сприятиме послабленню долара, який і так зараз майже на дворічному мінімумі до євро. Але чи буде цього достатньо? Будь-які плани політиків можуть спіткнутися об жорстку реальність пандемії. Поки що немає жодних свідчень того, що коронавірус здає позиції і піде на спад без масової вакцинації. Генеральний директор Всесвітньої організації здоров'я каже, що розвиток пандемії прискорюється, і скликає комітет з надзвичайної ситуації. У Google дозволяють співробітникам ще цілий рік працювати вдома, тобто готуються до тривалої пандемії. Найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair очікує, що спад в авіаперевезеннях триватиме ще 2-3 роки, і називає другу хвилю COVID-19 своїм найбільшим страхом.

Що далі?

На цьому фоні ціни на золото майже напевне будуть збільшуватися. Але наскільки сильно, думки розходяться. В JPMorgan Chase вважають, що ціни зараз перебувають біля піку. Аналітики банку прогнозують золоту «останнє ура» перед зниженням цін ближче до кінця року. У Goldman Sachs очікують подальшого зростання до 2300 доларів у річній перспективі. У Bank of America Corp ще у квітні спрогнозували 3000 доларів за унцію в наступні півтора року і досі дотримуються цієї думки.

Золото – не єдина «тиха гавань», яка виграє від нинішньої нестабільності. Біткойн, який останні три місяці тупцював у районі 9-10 тисяч доларів, теж пішов у ріст і в понеділок переступив позначку в 11 тисяч доларів. Імовірно, це пов'язано з тим, що минулого тижня американський фінансовий регулятор дозволив банкам надавати клієнтам послуги зі зберігання криптовалют. Тривалість цього ефекту невідома, і, можливо, нинішній сплеск – як багато інших за останні роки – буде тимчасовим.