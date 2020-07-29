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США і Росія почали триденні переговори щодо контролю над ядерними озброєннями

Сторони сподіваються замінити договір СНО-1 новою угодою.

США і Росія почали триденні переговори щодо контролю над ядерними озброєннями
Фото: EPA/UPG

У Відні розпочалися триденні переговори між США і Росією щодо контролю над ядерними озброєннями.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Протягом першого раунду минулого місяця сторони обговорили останню двосторонню угоду - договір СНО-3. Він обмежує число розгорнутих ядерних боєголовок великої дальності та кількість їх носіїв, які може мати кожна країна.

Після перемовин 22-23 червня у Відні спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявив, що він і заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков "досягли достатнього прогресу".

Сторони сподіваються замінити договір до його закінчення в лютому новою угодою.

Експерт Міжнародного університету штату Флориди Александр Краутер зазначив, що переговори між Вашингтоном і Москвою є важливим фактором міжнародної безпеки. Однак і США, і Росія "по-різному підходять до міжнародних угод".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що США і Росія повинні продовжити дію договору  СНО-1, щоб підтримати глобальну систему контролю над ядерною зброєю і отримати час, щоб переконати Китай приєднатися до нової міжнародної угоди.

2 червня президент РФ Володимир Путін підписав указ, в якому названі умови застосування Росією ядерної зброї.

У грудні минулого року він заявляв про готовність Росії продовжити договір про скорочення ядерних арсеналів "без всяких умов".

Договір СНО-3 був підписаний у квітні 2010 року тодішніми президентами Росії і США Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою. Документ обмежує чисельність розгорнутих носіїв ядерної зброї. Термін його дії закінчується 5 лютого 2021 року. Договір може бути продовжений ще на п'ять років, проте для цього країни повинні прийняти відповідне рішення.

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