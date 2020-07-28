Президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав військову частину, яка базується в Мінську, де йому продемонстрували спеціальне тренування з розгону акції протесту.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Білорусь-1".

Під час тренувань співробітники ОМОНу протистояли умовним "учасникам акцій протесту", яких також зображали правоохоронці.

"Хлопці повинні розуміти, що вони у себе вдома і нікому не дозволено їх бити ногами. Ні в якому разі на провокації не йти, але ні в якому разі і не ображати хлопців. А то ми скоро дострибаємося, як в дитячому садку, будемо з ними панькатися", - сказав Лукашенко, коментуючи роботу спецназу на акціях протесту.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, раніше Лукашенко закликав вислати з Білорусі журналістів видань, "які кличуть людей на майдани".

9 серпня в Білорусі мають відбутися вибори президента. Лукашенко балотується на шостий термін поспіль. Його основних суперників не допущено до виборів, багатьох людей заарештовано. У країні відбуваються акції протесту, як організовані опозицією, так і стихійні. Їх учасників і журналістів, котрі висвітлюють протести, затримують.