Ціни на золото поновили історичний максимум 2011 року

Вартість тройської унції золота на азійських торгових майданчиках сягнула 1944,71 долара США.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Рекордне значення за весь час спостережень обумовлено економічними наслідками кризи через пандемію коронавірусу.

Колишній максимум - 1921,18 долара - був установлений у вересні 2011 року.

Нагадаємо, у 2016 році ціни на золото сягнули максимуму з березня 2014 року і складали до $1374,1 за унцію.

Тройська унція - одиниця виміру маси, яка дорівнює 31, 1034768 г. Це основна одиниця вимірювання та оцінки дорогоцінних металів та каміння.