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Путін анонсував посилення російського флоту гіперзвуковими ракетами

Комплекс "Циркон" нібито вийшов на фінальну стадію випробувань.

Путін анонсував посилення російського флоту гіперзвуковими ракетами
Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін анонсував посилення російського флоту гіперзвуковими ракетами. За його словами, ця зброя є унікальною та не має аналогів у світі.

Промова Путіна, в якій він сказав про це, опублікована на сайті Кремля.

"Рівень оснащеності нашого військового флоту постійно зростає. В цьому році в його склад буде прийнято сорок кораблів і суден різних класів, а кілька днів тому на трьох провідних верфях Росії [та окупованого Криму] були закладені ще шість нових кораблів дальньої морської зони. Унікальні переваги і підвищення бойових можливостей флоту будуть досягатися за рахунок широкого впровадження передових цифрових технологій, гіперзвукових ударних комплексів, які не мають аналогів в світі, безпілотних підводних апаратів, за рахунок найефективніших засобів оборони", - сказав Путін.

На сайті Міністерства оборони Росії повідомляється, що мова йде, зокрема, про гіперзвуковий ракетний комплекс "Циркон".

Ракети знаходяться на фінальній стадії випробувань. Їх уже запускали з фрегату "Адмірал Горшков". Ці випробування підтвердили "унікальні тактико-технічні характеристики" ракет в дальності й точності, а также гіперзвукову швидкість її польоту.

У посланні до російського парламента у лютому 2019 року Путін говорив, що ракета "Циркон" буде здатна вражати наземні і надводні цілі на дальності понад тисячу кілометрів зі швидкістю близько 9 Махів (Мах - швидкість звуку).

Військово-морський флот Росії также проводить випробування першого атомного підводного човна, який буде носієм морських безпілотних підводних апаратів "Посейдон".

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