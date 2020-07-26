У підпалі собору в Нанті зізнався волонтер місцевої єпархії

Пожежа в соборі Святих Петра і Павла в Нанті, яка сталася 18 липня, сталася через підпал. Затримано волонтера місцевої єпархії, який зізнався у вчиненому.

Про це пише Associated Press.

Чоловік затримали для допиту одразу після пожежі, але на наступний день відпустили. У неділю, 26 липня, його знову затримали, і під час допиту він визнав свою провину.

Затриманий - 39-річний біженець з Руанди, який замикав собор. За даними слідства, він розпалив вогонь в трьох місцях - біля великого органа, малого органа та біля електрощитової.

За підпал йому може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, що пожежа в готичному соборі в Нанті сталася зранку 18 липня. Внаслідок пожежі згорів основний орган храму, а також картина художника Іполіта Фландрена 19 сторіччя. Постраждала значна частина внутрішнього оздоблення.

Будівництво собору святого Петра і Павла в місті Нант розпочалося в 1434 році і тривало 457 років. Він внесений до списку історичних пам'яток Франції. Будівля сильно постраждала від бомбардувань в 1944 році, а в 1972-му - пережила велику пожежу.

У квітні 2019 року величезна пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері. Через вогонь обвалився шпиль і частина покрівлі знаменитого храму.