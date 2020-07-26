Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
Російський панцирник потонув при спробі форсувати Керченську протоку
Російський панцирник потонув при спробі форсувати Керченську протоку
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
Прощавай, 747
Прощавай, 747
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
ГоловнаСвіт

У підпалі собору в Нанті зізнався волонтер місцевої єпархії

39-річний біженець з Руанди замикав храм.

У підпалі собору в Нанті зізнався волонтер місцевої єпархії
Фото: EPA/UPG

Пожежа в соборі Святих Петра і Павла в Нанті, яка сталася 18 липня, сталася через підпал. Затримано волонтера місцевої єпархії, який зізнався у вчиненому.

Про це пише Associated Press.

Чоловік затримали для допиту одразу після пожежі, але на наступний день відпустили. У неділю, 26 липня, його знову затримали, і під час допиту він визнав свою провину.

Затриманий - 39-річний біженець з Руанди, який замикав собор. За даними слідства, він розпалив вогонь в трьох місцях - біля великого органа, малого органа та біля електрощитової.

За підпал йому може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, що пожежа в готичному соборі в Нанті сталася зранку 18 липня. Внаслідок пожежі згорів основний орган храму, а також картина художника Іполіта Фландрена 19 сторіччя. Постраждала значна частина внутрішнього оздоблення.

Будівництво собору святого Петра і Павла в місті Нант розпочалося в 1434 році і тривало 457 років. Він внесений до списку історичних пам'яток Франції. Будівля сильно постраждала від бомбардувань в 1944 році, а в 1972-му - пережила велику пожежу.

У квітні 2019 року величезна пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері. Через вогонь обвалився шпиль і частина покрівлі знаменитого храму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також