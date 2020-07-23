Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

Уночі в будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна сталася пожежа.

Про це повідомив він сам у фейсбуці.

"На фото мій підпалений сьогодні вночі дім. Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід", - написав Шабунін.

Він наголосив, що два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі під'єднання.

Голова ЦПК вважає, що його дім підпалили, і запросив журналістів "побачити все на власні очі".

"Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше", - додав Шабунін.

Оновлення 16:30. Слідчі Бориспільского відділу поліції зареєстрували кримінальне провадження за ст. 194 КК України - Умисне знищення або пошкодження майна.

"Станом на 14.00 годину для розкриття злочину та притягнення винних у підпалі будинку до відповідальності, створена слідчо-оперативна група з числа працівників Слідчого управління, Управління карного розшуку поліції Київщини та співробітників Бориспільського відділу поліції", - повідомили у пресслужбі поліції Київщини.

Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

Нагадаємо, у травні минулого року в Києві затримали чоловіка, який облив зеленкою Шабуніна перед початком акції протесту під Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 17 липня 2018 року. У ЦПК заявляли, що нападником був Ростислав Федорко, член "Братства" Дмитра Корчинського.

Після цієї ж акції на Шабуніна написав заяву лідер Соціалістичної партії Ілля Ківа.

У 2017 році біля Дніпровського військкомату Шабунін ударив відеоблогера Всеволода Філімоненка по обличчю. За словами голови ЦПК, блогер спровокував його образливими словами. Філімоненко заявив, що лише виконував журналістське завдання і демонстрував Шабуніну посвідчення. Того ж дня Філімоненко бризнув у Шабуніна перцевим балончиком.

Шабуніну спочатку інкримінували статтю 345-1 (нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості журналісту), але у зв'язку зі зверненням представників ЗМІ та громадськості з приводу професії Філімоненка підозру було складено за м'якшою статтею - 122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). 15 січня 2017 року справу перекваліфікували назад на статтю 345-1. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Шабунін vs Філімоненко: допит першого свідка".