Рятувальники боролися з вогнем два дні.

Фото: dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/111663.html

У Луганській області рятувальники на другу добу погасили пожежу, що виникла поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва.

Інформація про загоряння унаслідок обстрілу надійшла рятувальникам 22 липня, повідомляють на сайті ДСНС.

"Станом на 07:00 23 липня спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників і деревини в межах контрольованого периметру. Загрози населеним пунктам немає", - йшлося в повідомленні.

Фото: dsns.gov.ua

До гасіння було залучено 252 осіб та 51 од. техніки, з них від ДСНС - 170 осіб і 41 од. техніки (у тому числі один піротехнічний розрахунок).

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

О 14:32 четверга пожежу сухої трави, чагарників і деревини у Трьохізбенському лісництві Новоайдарського району ліквідовано.

У ДСНС повідомляють, що до чергування на місці пожежі залучено 32 чоловік і 9 одиниць техніки.

Нагадаємо, що у червні в так званій сірій зоні в Луганській області виникла лісова пожежа. Суха трава загорілася неподалік селищ Оріхове та Луганське.

Під час ліквідації вогню рятувальники виявили 55 вибухонебезпечних предметів.