У п'ятницю в Києві до +26, без опадів

У п'ятницю, 24 липня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +14 градусів, вдень +24 ... +26 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +14 градусів, вдень +21 ... +26 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +7 ... +12 градусів, вдень +17 ... +22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +22 ... +27 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +22 ... +27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +23 ... +28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, грози, вдень без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15 ... +20 градусів, вдень +23 ... +31 градус.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15 ... +20 градусів, вдень +25 ... +30 градусів.

23 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... +25 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.