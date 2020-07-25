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Болсонару заявив, що вилікувався від коронавірусу

Хворобу у нього виявили на початку липня. 

Жаїр Болсонару
Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
Жаїр Болсонару
Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що вилікувався від коронавірусної хвороби, яку в нього виявили на початку липня.

Відповідний допис зі своєю фотографією бразильський лідер опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"RT-ПЦР-тест на коронавірус: негативний", - написав він.

Минулого тижня Болсонару здав третій від початку хвороби тест, який, як і попередні два, показав позитивний результат.

Нагадаємо, що раніше Болсонару відмовився від використання маски на публіці і навіть оскаржив рішення суду, який примусив його носити маску.

Під час своєї кампанії відновлення економіки він називав коронавірус "невеличким грипом". Нині Бразилія займає друге місце серед усіх країн за кількістю захворілих. 

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