ВООЗ заявила про новий добовий рекорд захворюваності коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про новий рекорд захворюваності коронавірусом. За 24 липня зареєстрували 284,1 тис. нових випадків.

Такі дані оприлюднені у звіті ВООЗ щодо коронавірусу.

Найбільшу кількість випадків за минулу добу зафіксовано в США (69 641), Бразилії (67 860), Індії (49 310). Ці країни продовжують лідирувати за кількістю хворих.

Фото: who.int

В США число виявлених випадків досягнуло 3,93 млн, у Перу - 2,27 млн, в Індії - 1,28 млн.

Нагадаємо, що за минулу добу 24 липня в Україні виявили 1106 нових випадків захворювання коронавірусом. 19 людей померли, одужали - 611.