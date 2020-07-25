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В Україні кількість виявлених випадків коронавірусу за добу перевищила 1100

Найбільше людей захворіло в Рівненській області.

МОЗ
МОЗ

За минулу добу 24 липня в Україні виявили 1106 нових випадків захворювання коронавірусом. 19 людей померли, одужали - 611.

Загальна кількість випадків захворювання - 63 929. Число летальних випадків зросло до 1590, одужало - 35 497, повідомили у пресслужбі МОЗ.

Міністр охорони Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за добу госпіталізували 205 людей. 

Найвищий приріст інфікованих - у Києві, Рівненській та Львівській областях.

Статистика в регіонах:

  • Вінницька область — 2 512 (+50)
  • Волинська область — 3 503 (+57)
  • Дніпропетровська область — 1 317 (+15)
  • Донецька область — 842 (+12)
  • Житомирська область — 1 691 (+21)
  • Закарпатська область — 4 774 (+68)
  • Запорізька область — 725 (+13)
  • Івано-Франківська область — 3 937 (+85)
  • Кіровоградська область — 690 (+1)
  • м. Київ — 7 525 (+129)
  • Київська область — 3 461 (+40)
  • Львівська область — 8 702 (+114)
  • Луганська область — 119 (+1)
  • Миколаївська область — 539 (+3)
  • Одеська область — 2 846 (+97)
  • Полтавська область — 388 (+10)
  • Рівненська область — 5 542 (+143)
  • Сумська область — 411 (+14)
  • Тернопільська область — 2 672 (+68)
  • Харківська область — 3 342 (+65)
  • Херсонська область — 219 (+1)
  • Хмельницька область — 1 037 (+16)
  • Чернівецька область — 5 548 (+63)
  • Черкаська область — 897 (+9)
  • Чернігівська область — 690 (+11)

Нагадаємо, що абсолютним рекордом за кількістю захворілих за добу є показник 26 червня - 1109. 23 липня кількість нових захворілих сягнула 972. 

Уряд продовжив карантин до 31 серпня та змінив його норми, впровадивши червону, помаранчеву, жовту та зелену зони. 

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