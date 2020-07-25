В Україні кількість виявлених випадків коронавірусу за добу перевищила 1100

За минулу добу 24 липня в Україні виявили 1106 нових випадків захворювання коронавірусом. 19 людей померли, одужали - 611.
Загальна кількість випадків захворювання - 63 929. Число летальних випадків зросло до 1590, одужало - 35 497, повідомили у пресслужбі МОЗ.
Міністр охорони Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за добу госпіталізували 205 людей.
Найвищий приріст інфікованих - у Києві, Рівненській та Львівській областях.
Статистика в регіонах:
- Вінницька область — 2 512 (+50)
- Волинська область — 3 503 (+57)
- Дніпропетровська область — 1 317 (+15)
- Донецька область — 842 (+12)
- Житомирська область — 1 691 (+21)
- Закарпатська область — 4 774 (+68)
- Запорізька область — 725 (+13)
- Івано-Франківська область — 3 937 (+85)
- Кіровоградська область — 690 (+1)
- м. Київ — 7 525 (+129)
- Київська область — 3 461 (+40)
- Львівська область — 8 702 (+114)
- Луганська область — 119 (+1)
- Миколаївська область — 539 (+3)
- Одеська область — 2 846 (+97)
- Полтавська область — 388 (+10)
- Рівненська область — 5 542 (+143)
- Сумська область — 411 (+14)
- Тернопільська область — 2 672 (+68)
- Харківська область — 3 342 (+65)
- Херсонська область — 219 (+1)
- Хмельницька область — 1 037 (+16)
- Чернівецька область — 5 548 (+63)
- Черкаська область — 897 (+9)
- Чернігівська область — 690 (+11)
Нагадаємо, що абсолютним рекордом за кількістю захворілих за добу є показник 26 червня - 1109. 23 липня кількість нових захворілих сягнула 972.
Уряд продовжив карантин до 31 серпня та змінив його норми, впровадивши червону, помаранчеву, жовту та зелену зони.