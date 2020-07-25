В Україні кількість виявлених випадків коронавірусу за добу перевищила 1100

МОЗ

За минулу добу 24 липня в Україні виявили 1106 нових випадків захворювання коронавірусом. 19 людей померли, одужали - 611.

Загальна кількість випадків захворювання - 63 929. Число летальних випадків зросло до 1590, одужало - 35 497, повідомили у пресслужбі МОЗ.

Міністр охорони Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за добу госпіталізували 205 людей.

Найвищий приріст інфікованих - у Києві, Рівненській та Львівській областях.

Статистика в регіонах:

Вінницька область — 2 512 (+50)

Волинська область — 3 503 (+57)

Дніпропетровська область — 1 317 (+15)

Донецька область — 842 (+12)

Житомирська область — 1 691 (+21)

Закарпатська область — 4 774 (+68)

Запорізька область — 725 (+13)

Івано-Франківська область — 3 937 (+85)

Кіровоградська область — 690 (+1)

м. Київ — 7 525 (+129)

Київська область — 3 461 (+40)

Львівська область — 8 702 (+114)

Луганська область — 119 (+1)

Миколаївська область — 539 (+3)

Одеська область — 2 846 (+97)

Полтавська область — 388 (+10)

Рівненська область — 5 542 (+143)

Сумська область — 411 (+14)

Тернопільська область — 2 672 (+68)

Харківська область — 3 342 (+65)

Херсонська область — 219 (+1)

Хмельницька область — 1 037 (+16)

Чернівецька область — 5 548 (+63)

Черкаська область — 897 (+9)

Чернігівська область — 690 (+11)

Нагадаємо, що абсолютним рекордом за кількістю захворілих за добу є показник 26 червня - 1109. 23 липня кількість нових захворілих сягнула 972.

Уряд продовжив карантин до 31 серпня та змінив його норми, впровадивши червону, помаранчеву, жовту та зелену зони.