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На Буковині зросла кількість хворих на коронавірус

Офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом.

На Буковині зросла кількість хворих на коронавірус
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Число хворих на коронавірус COVID-19 у п'ятницю збільшилося ще на 63 людини, повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"На Буковині 24 липня офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5548 осіб", - написав Осачук на своїй сторінці в фейсбуці.

За його словами, в п'ятницю від коронавірусу одужали 92 людини.

Крім того, він наголосив на необхідності посилення необхідних заходів через різке збільшення кількості хворих порівняно з попередніми днями.

"Кількість нових хворих сьогодні приблизно на два десятки більша, ніж у попередні дні. А тому повинні посилити пильність", - додав керівник ОДА.

Також він зазначив, що лабораторний центр опрацював 476 зразків.

Нагадаємо, Чернівецька область оголосила про пом'якшення карантину з 1 липня. Відновлено автобусні перевезення пасажирів, можуть відкритися спортзали і ресторани. Також відкрилися стадіони і спортивні майданчики, дозволено проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі.

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