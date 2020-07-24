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У ЄС літатимуть тільки в масках

Також частіше дезінфікуватимуть літаки.

У ЄС літатимуть тільки в масках

Міністерства транспорту країн Європейського Союзу домовилися перевозити пасажирів тільки в масках, якщо пасажир старший за 6 років. 

Про це заявив німецький міністр транспорту Андреас Шойєр, повідомляють "Українські новини" з посиланням на французьке видання SudInfo. 

Така вимога була головною під час розробки угоди про санітарні заходи, що застосовуються до літаків. Серед інших заходів домовилися частіше дезінфікувати літаки, краще інформувати пасажирів і дбати про дотримання соціальної дистанції, якщо доведеться стояти в черзі. 

Більшість авіакомпаній уже зобов'язують пасажирів носити маски при посадці в літак і на борту літака, але діти часто звільняються від цієї вимоги. 

Крім того, маски необхідно носити в аеропорту.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp відклала раніше анонсоване відновлення польотів до дев'яти країн, а також скасувала частину запланованих на літо рейсів.

Таке рішення було прийняте тому, що ЄС залишає кордони закритими для українських туристів.

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