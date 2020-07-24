Розвідка США: російська "група Вагнера" бере активну участь у конфлікті в Лівії

Росія продовжує поставляти ьехніку та зброю в цю країну в порушення ембарго Радбезу ООН

Африканське командування США (AFRICOM) отримує все більше свідчень того, що Росія через "групу Вагнера" продовжує розміщувати військову техніку в Лівії та постачає зброю на передові лінії конфлікту.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Росія продовжує грати марну роль у Лівії, поставляючи матеріали та обладнання «групі Вагнера». Дані візуальної розвідки продовжують викривати їхні постійні заперечення", - заявив генерал-майор Корпусу морської піхоти США Бредфорд Герінг.

Він наголосив, що такими діями РФ продовжує порушувати резолюцію Радбез ООН 1970 року.

США оцінюють, що Росія постачала силам Вагнера, що діють в Лівії, бронетехніку, системи ППО, боєприпаси та інші матеріали.

"Тип і обсяг обладнання демонструють намір скористатися наявними можливостями для ведення наступальних бойових дій, а не для надання гуманітарної допомоги, і вказують на те, що російське Міністерство оборони підтримує ці операції", - наголосив Герінг.

Нагадаємо, у вересні минулого року група Conflict Intelligence Team (CIT), що спеціалізується на розслідуваннях втручання Росії в військові конфлікти, припустила, що російська приватна військова компанія "Вагнер" бере активну участь у громадянській війні в Лівії на стороні Лівійської національної армії маршала Халіфи Хафтара, який намагається повалити міжнародно визнаний Уряд національної згоди.

У квітні Лівія звинуватила "групу Вагнера" у застосуванні хімічної зброї.

Російська приватна військова компанія "Вагнер" відома участю своїх найманців у бойових діях на території Сирії, України, а також Лівії та інших африканських країн. Крім того, відомо про причетність ПВК до незаконної анексії Криму та підтримку сепаратистських угруповань на сході України.