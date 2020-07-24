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МЗС: Розшифровка "чорних скриньок" підтвердила незаконне втручання в збитий в Ірані літак МАУ

Українська сторона чекає на представників Ірану наступного тижня. 

МЗС: Розшифровка "чорних скриньок" підтвердила незаконне втручання в збитий в Ірані літак МАУ
Фото: BEA

Розшифровка бортових самописців збитого в Ірані літака МАУ підтвердила факт незаконного втручання у літак.

Відповідне повідомлення у Twitter розмістив заступник голови МЗС України Євген Єнін.

“Вдячний усім партнерам, які успішно допомогли наблизити цей момент. Чорні скриньки PS752 були успішно зчитані та розшифровані. Розшифровка підтвердила факт незаконного втручання в літак. Ми чекаємо на іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня”, - повідомив він.

Учора Єнін повідомив, що у Франції завершили опрацювання двох бортових самописців збитого українського літака.

21 липня голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що українська сторона не приймає аргументу про людську помилку, яку як причину збиття літака називав Іран. Він також перерахував вимоги до Ірану

18 липня у Францію прибули чорні скриньки збитого українського літака МАУ. Генеральний директор з правових і міжнародних питань Національної авіаційної організації Ірану Мохаммад Шарафі пояснив понад піврічну затримку із відправленням "чорних скриньок" збитого літака МАУ впливом коронавірусу.

Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що прямував із Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали всі, хто перебував на борту - 176 громадян шести країн. Тегеран заявив, що пасажирський Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно". За висновком CAO, зміщення радіолокаційної системи комплексу ППО, який збив "Боїнг", було ключовою "людською помилкою", яка призвела до катастрофи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на це, що Україна поки що не може погодитися з тим, що літак МАУ в Ірані було збито внаслідок людської помилки. Країна вимагає усебічного та неупередженого розслідування події, результати якого мають встановити точну причину трагедії.

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