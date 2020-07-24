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Китай вимагає від США закрити американське консульство в місті Ченду

Це відповідь на вимогу Штатів закрити китайську дипустанову в Г'юстоні. 

Китай вимагає від США закрити американське консульство в місті Ченду
Фото: 2000.ua

Китай вимагає від Сполучених Штатів Америки закрити американське консульство в місті Ченду у відповідь на вимогу Штатів припинити діяльність китайського консульства в Г’юстоні.

Стосунки між країнами з двома найпотужнішими економіками продовжують псуватися, пише Reuters

Розпорядження про закриття консульства в Ченду (провінція Сичуань) було враховано як взаємне за масштабами та впливом стосовно аналогічний дії США щодо Китаю.

КНР попередила, що буде вживати заходів у відповідь після того, як їй дали 72 години на закриття свого консульства у Г’юстоні. Китай закликав Штати переглянути своє рішення.

Ще в травні Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що деякі політичні сили США йдуть на конфронтацію з КНР та провокують початок “холодної війни”

Стосунки між країнами особливо загострилися внаслідок пандемії коронавірусу. Державний секретар США Майк Помпео звинуватив Китай у приховуванні інформації про спалах COVID-19.

23 травня Штати запровадили санкції проти низки китайських організацій, а в липні голова ФБР назвав КНР головною загрозою для Сполучених Штатів Америки. 

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