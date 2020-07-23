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Лукашенко закликав вислати з Білорусі журналістів видань, "які кличуть людей на майдани"

Президент порекомендував журналістам розповідати про боротьбу за урожай і комбайнерів-тисячників.

Лукашенко закликав вислати з Білорусі журналістів видань, "які кличуть людей на майдани"
Фото: president.gov.by

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував іноземні ЗМІ і закликав висилати журналістів видань, "які кличуть людей на майдани".

Про це повідомляє агентство БелТА.

На нараді з керівництвом економічного блоку країни Лукашенко заявив, що останнім часом він здивований роботою адміністрації президента, свого прес-секретаря і голови Ради Республіки.

Він підкреслив, що необхідно приділяти більш пильну увагу роботі на інформаційному полі.

"BBC, "Свобода", "Вільна Європа" і так далі, стріми ці... Я вже не кажу про тенденціоз, вони ж закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут... Не треба чекати ніякого кінця електоральної кампанії. Видворяти звідси, якщо вони не дотримуються наших законів і кличуть людей на майдани", - сказав Лукашенко.

При цьому Лукашенко підкреслив, що мова не тільки про інтернет-видання, а й про друковану пресу, розкритикувавши, зокрема, газету "Комсомольська правда". "Вже скоро в жовтизну перетвориться", - заявив він, порекомендувавши журналістам розповідати про боротьбу за урожай і комбайнерів-тисячників.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня. Олександр Лукашенко балотується на шостий термін поспіль. Його основних суперників не допущено до виборів, багато заарештовано. У країні відбуваються акції протесту, як опозиційні, так і стихійні. Їх учасників і журналістів, котрі висвітлюють протести, затримують.

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