Білоруська ЦВК відмовила головному конкурентові Лукашенка в реєстрації кандидатом в президенти

Центральна виборча комісія в Білорусі відмовила в реєстрації кандидатом у президенти головному супернику чинного президента - Вікторові Бабарику.

Офіційна причина полягає в невідповідності декларації про майно та участь іноземної організації у його передвиборчій кампанії, пише TUT.by.

Бабарико вніс у ЦВК понад 367 000 підписів за своє висування кандидатом, однак дійсними були визнані тільки 165,7 тис.

13 липня довірені особи Бабарика прийшли до ЦВК для ознайомлення з результатами перевірки документів, наданих для реєстрації кандидатом у президенти. За результатами перевірки формальних підстав для відмови не було.

Голова ЦВК Лідія Єрмошина заявила, що у Бабарика в декларації не вказані кешбек від Белгазпромбанка - 283 р. та дохід за вкладами - $1263, що не є помилкою та тими 20% доходів, через які його могли не зареєструвати.

Водночас очільниця Комісії зауважила, що в ЦВК надійшов лист від Комітету держконтролю щодо того, що Бабарико керував злочинним угрупуванням, яке відмивало гроші.

Вибори президента в Білорусі заплановані на 9 серпня 2020 року. Претендентами на посаду президента, крім Лукашенка та Бабарика, були заявлені голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень, депутат Палати представників минулого скликання Анна Канопацька, співголова ГО "Говори правду" Андрій Дмитрієв та перекладачка Світлана Тихановська - дружина Сергія Тихановскього, якому ЦВК відмовила в реєстрації.

Нагадаємо, що у червні 2020 Бабарико був затриманий у межах справи про несплату податків Белгазпромбанку, який він очолював протягом 20 років. Він звільнився в травні, щоб зосередитися на передвиборчій кампанії. Справа про несплату податків була відкрита після того, як він заявив про намір висуватися в президенти.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вкрай негативно коментував намір Бабарика висуватися і порівнював його з "хряком, від його будуть народжені мертві поросята".

У Мінську пройшли пікети на підтримку суперників Лукашенка. Білоруський президент повідомив, що влада зірвала план дестабілізації ситуації в країні.