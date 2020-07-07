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На кордоні з Білоруссю відновили роботу два пункти пропуску

Ще в дев’яти пунктах пропуску відновлено можливість пішого перетину кордону.

На кордоні з Білоруссю відновили роботу два пункти пропуску
Фото: dpsu.gov.ua

Сьогодні, 7 липня, на кордоні з Білоруссю відновлено роботу пунктів пропуску "Дольськ" (Любешівський район Волинської обл.) та "Вільча" (Поліський район Київської області).

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

В обох пунктах пропуску можливе перетинання кордону пішки, пасажирським і вантажним транспортом.

"Вільча" є міждержавним пунктом пропуску, де можуть пройти оформлення лише громадяни України та Білорусі. А "Дольськ" - міжнародний пункт пропуску, де можуть перетинати кордон між Україною та Білоруссю всі, хто має на це законне право.

Ще в дев’яти пунктах пропуску на українсько-російській та українсько-білоруській ділянках держкордону відновлено можливість пішого перетину кордону: "Мілове" (Луганська область, Міловський район), "Гоптівка" (Харківська область, Дергачівський район), "Бачівськ" (Сумська область, Глухівський район), "Юнаківка" (Сумська область, Сумський район), "Сеньківка" (Чернігівська область, Городнянський район), "Нові Яриловичі" (Чернігівська область, Ріпкинський район), "Виступовичі" (Житомирська область, Овруцький район), "Доманове" (Волинська область, Ратнівський район), "Славутич" (Чернігівська область, Чернігівський район).

Нагадаємо, 17 червня Кабінет міністрів вирішив відновити пішохідне сполучення з Білоруссю і Росією, а також автомобільне сполучення з Білоруссю в пунктах пропуску "Дольськ" і "Вільча".

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